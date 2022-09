Okaka: «Scudetto Serie A, Milan e Inter e non solo! Altra squadra»

Okaka, ora attaccante del Basaksehir che sfiderà in UEFA Conference League la Fiorentina, in un’intervista al collega Andrea Giannattasio oggi sul Corriere dello Sport ha espresso la sua opinione anche riguardo la lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Stefano Okaka è pronto a sfidare la Fiorentina in Conference League, ma dice la sua anche sul campionato di Serie A: «Favorito per lo scudetto? Dico Milan e Inter, ma stavolta anche la Roma. Se resterà in alto fino all’ultimo e si farà trascinare dall’entusiasmo della piazza».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio