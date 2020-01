Okaka: “Scudetto? Inter-Juventus favorite. De Paul potenziale fuoriclasse”

Okaka ha parlato della lotta al titolo tra Inter e Juventus, ma anche del mercato attorno a Rodrigo De Paul, accostato al club milanese. Di seguito le dichiarazioni della punta ai microfoni di “Radio Sportiva”

TALENTO DA 10 – Stefano Okaka ha parlato delle gerarchie in Serie A e del talento di De Paul: «Lotta scudetto? Juventus e Inter sono sicuramente le favorite, vedremo alla fine chi vincerà. Ronaldo, Ribery e Ibrahimovic sono grandi campioni e fa piacere affrontarli, ma la competitività la danno le squadre medie e piccoli, è lì che si alza il livello medio del campionato. De Paul? È un giocatore che può diventare un fuoriclasse, è giovane e ha talento, è un bravo ragazzo, normale che ci siano grandi club interessati, se continua così non avrà problemi a trovare posto in una grande squadra per esprimere il suo talento».