Ok dal comitato tecnico-scientifico alla Serie A, con due punti fermi – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il comitato tecnico-scientifico è pronto a dare il suo ok agli allenamenti della Serie A, con dei punti fermi.

OK MEDICO – Oggi il comitato tecncico-scientifico ufficializzerà il suo parere favorevole alla ripresa degli allenamenti di squadra per il calcio. La Serie A tira un sospiro di sollievo. Verranno confermati i segnali positivi delle ultime ore. Ma saranno confermati anche alcuni punti fermi.

DUE PUNTI – Per prima cosa la questione dei tamponi. Questa fase dovrà essere avviata attraverso test molecolari per l’intero gruppo squadra. A quel punto potrà scattare un ritiro blindato, senza possibilità di contatti con l’esterno, che durerà almeno due settimane. In secondo luogo c’è la questione dei nuovi positivi, su cui il cts non transige. Quarantena allargata sia per il contagiato che per tutti quelli con cui è venuto in contatto. Un evidente problema per la ripresa del campionato, che però verrà affrontato più avanti per due motivi. Il primo è che la questione sul ricominciare a giocare col rispettivo protocollo verrà affrontata più avanti. Il secondo è che se la curva epidemiologica dovesse migliorare ancora nelle prossime settimane magari qualche discorso potrebbe cambiare.