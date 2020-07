Oggi scade la clausola di Lautaro Martinez: se vuole andare deve dirlo – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter vuole che sia Lautaro Martinez ad uscire allo scoperto. Se vuole il Barcellona lo deve dire anche pubblicamente.

USCIRE ALLO SCOPERTO – Da domani il Barcellona se vorrà Lautaro Martinez dovrà passare dall’Inter. Scade oggi infatti la clausola rescissoria da 111 milioni del suo contratto. Il mercato, come ha detto chiaramente anche Marotta, lo sta condizionando. Da mesi. Anche se non c’è solo quello nella sua astinenza da gol. Suning non vuole privarsi del giocatore, come sempre sottolineato dai dirigenti nelle dichiarazioni pubbliche. Soprattutto vuole giocare a carte scoperte. Se Lautaro vuole davvero tanto il Barcellona toccherà a lui uscire allo scoperto, anche pubblicamente. Per spiegare la situazione.