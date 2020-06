Oggi la Lega Serie A discute l’algoritmo, accordo con la Figc vicino – GdS

La “Gazzetta dello Sport” spiega che oggi la Lega Serie A discuterà del famoso algoritmo per trovare un’intesa con la Figc.

SI RIPARTE – Ormai comincia l’ultima parte del conto alla rovescia. Con il sì del governo annunciato da Spadafora, il calcio professionistico riprenderà con la semifinale di Coppa Italia Juve-Milan. Riaprendo il discorso interrotto il 9 marzo con Sassuolo-Brescia. Oggi la Lega di serie A vivrà un’altra assemblea, che si occuperà di piani B e C, piani che nessuno ha voglia di utilizzare augurandosi che il piano A, l’effettuazione di tutte le partite che mancano, possa andare in porto.

NO PLAYOFF – Ieri, se n’è discusso anche nel tavolo con le componenti. Gabriele Gravina, il presidente federale, ha illustrato la sua proposta che oggi sarà discussa dai club. Su una cosa sono tutti d’accordo o quasi: vade retro playoff e playout. L’eliminazione diretta non s’ha da fare, né domani né mai, verrebbe manzonianamente da riassumere. Ma lasciamo perdere il mai, pensiamo a quest’estate. Lo spazio per playoff e playout è limitato a una sola ipotesi: che salti la ripartenza e che non si riesca neanche a cominciare.

QUALE ALGORITMO – In tutti gli altri casi, tutto il potere all’algoritmo, parola anche questa molto impopolare fra i club. Ma c’è algoritmo e algoritmo. La Lega di A sarebbe per una soluzione basica: media punti classica per equilibrare ciò che l’emergenza può determinare (squadre che hanno giocato partite in più o in meno rispetto alle altre). Gravina, invece, ha provato a convincere Dal Pino e De Siervo, delle sue ragioni: un algoritmo che divida fra casa e trasferta. In pratica, il risultato verrebbe dalla «proiezione punti determinata dalla somma delle gare residue in casa e delle gare residue in trasferta moltiplicate per i rispettivi indici di propensione punto (media punti) di quelle validamente disputate».

PARTI VICINE – In ogni caso ci vorranno almeno due turni di campionato per utilizzare l’algoritmo. Il sistema non sarà utilizzato comunque pe assegnare lo scudetto. Il suo limite è quello di non «pesare» la difficoltà delle partite fin qui disputate e di quelle da disputare. Si deciderà tutto lunedì in consiglio federale. Ma le parti sono vicine. Poi la parola andrà ai club.