Oggi la Figc consegna il protocollo allenamenti, club irritati – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che oggi la Figc consegnerà al governo il protocollo per la ripresa degli allenamenti. I club non sono ancora informati.

PROTOCOLLO PRONTO – Ultimi dettagli da sistemare e oggi, come annunciato da Gravina, il protocollo per la ripresa degli allenamenti verrà consegnato al governo. Ai club invece ancora non è stato recapitato in via formale. Ed occorre registrare che qualcuno non ha gradito. Ma quella della Figc è stata una scelta precisa, perché il protocollo non potrà essere considerato ufficiale fino a che non verrà validato dal ministro della salute Speranza e dai suoi collaboratori. Non è scontato che ogni aspetto venga approvato e quindi potrebbe essere necessario intervenire nuovamente. Secondo la Figc poi i club sono già ampiamente informati visto che nella commissione c’è anche il dottor Tavana, medico sociale del Torino e rappresentante dei responsabili sanitari di tutta la Serie A.