Oggi il via al nuovo protocollo: gare rinviate? Inter tra le più danneggiate – CdS

Lo spettro della pandemia è tornato a colpire prepotentemente il nostro calcio, e potrebbe condizionare la corsa scudetto. Oggi parte il nuovo protocollo e si parla ancora di possibili rinvii. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, i nerazzurri sarebbero tra le squadre più danneggiate da questa situazione di incertezza e di disagio.

GARE DA RECUPERARE – Il virus non guarda in faccia nessuno e può colpire chiunque e dovunque. Qui si racconta ancora di una situazione difficile che può gravare sul destino delle squadre e sul loro cammino, come nel caso della corsa scudetto. Da oggi è in vigore il nuovo protocollo anti-Covid approvato dal Cts e che tiene a bada le Asl fino a nove contagiati, cioè il 35% delle rose. A tal proposito, le società dovranno inviare la lista di venticinque giocatori su cui verranno fatti i conti. A proposito di conti, si teme un vero e proprio focolaio Covid tra i veneti, prossimi avversari dell’Inter in campionato. I lagunari, hanno quindici contagiati nel gruppo squadra, senza specificare se si tratti di atleti, personale tecnico o altro. Sarebbero otto i giocatori coinvolto, numero pericolosamente vicino al limite (nove) che porterebbe dunque all’annullamento della trasferta a Milano.

DESTINO COMPROMESSO – L’Inter deve già recuperare una gara con il Bologna. Proprio i nerazzurri sarebbero tra le squadre più danneggiate da questi rinvii, considerando il rischio di perdere il primo posto in classifica. Domenica c’è Milan-Juventus e l’Inter, se venisse rinviata la sua partita, potrebbe essere superata dai rossoneri. Certo, poi recupererà le gare sospese, ma con una situazione di classifica che metterà i nerazzurri in condizione di dover inseguire.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone