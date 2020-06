Oggi i funerali di Mario Corso: presente anche il ct Roberto Mancini – TS

Condividi questo articolo

L’ultimo saluto al fuoriclasse dell’Inter di Helenio Herrera, Mario Corso. Attesa una folta rappresentanza dal mondo del calcio, compreso il commissario tecnico Roberto Mancini

CIAO MARIOLINO! – Si terrà oggi, alle ore 11, presso la Basilica di Sant’Ambrogio, il funerale di Mario Corso. Un ultimo saluto al campione della Grande Inter che avrebbe compiuto 79 anni ad agosto. Per l’omaggio ad un pezzo di storia nerazzurra, è attesa una folta rappresentanza del club. La squadra si allenerà nel pomeriggio proprio per permettere ad Antonio Conte, Gabriele Oriali e ad una delegazione di calciatori di essere presente. Attesa anche la famiglia Moratti, alcuni suoi ex compagni di squadra e il commissario tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini.

Fonte: Tuttosport