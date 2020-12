Ogbonna: “L’Inter ha un suo leader, difficilmente perde terreno. Serie A…”

Condividi questo articolo

Angelo Ogbonna

Ogbonna, difensore del West Ham, è intervenuto in collegamento durante l’ultima edizione di Sky Sport 24. L’ex giocatore di Torino e Juventus è in questi giorni impegnato in Premier League, che come al solito ha un fitto calendario festivo, ma ha trovato il tempo per parlare della Serie A e anche dell’Inter del suo ex tecnico Conte.

SGUARDO DALL’ESTERO – Angelo Ogbonna è stato allenato da Antonio Conte alla Juventus nel 2013-2014 e poi con l’Italia per gli Europei del 2016. Il difensore, ora al West Ham in Premier League, commenta dall’Inghilterra la classifica di Serie A alla sosta: «Posso dire che è un campionato molto equilibrato. È bello vedere così tanta concorrenza, soprattutto in un campionato come quello italiano. Il Milan è tornato ai suoi livelli, la Juventus per adesso ha passato delle difficoltà ma, come sempre, in questi periodi si rinforza. L’Inter ha il proprio leader, che è Conte: difficilmente perderà terreno, io penso. Tornare in Italia? Nel mio futuro io vedo ancora l’Inghilterra, visto che ho fatto tanti anni qui al West Ham. Poi nel calcio non si sa mai, però quello che importa è oggi. Sto bene e la mia famiglia sta bene, poi si vedrà».