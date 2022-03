Odriozola: «Serie A competitiva ed avvincente. Inter squadra più completa»

Alvaro Odriozola, esterno della Fiorentina, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e dell’impressione avuta della Serie A

COMPLETA – Alvaro Odriozola ha analizzato brevemente il campionato di Serie A. Il difensore della Fiorentina ha parlato così del campionato italiano e dell’Inter in particolare: «La Serie A è molto competitiva, avvincente. L’Inter per me è la squadra più completa ma mi piacciono molto il Milan di Leao, l’attaccante più forte finora affrontato, e l’Atalanta».

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini