Oddo: “Uefa, sviluppo delle Coppe stravolto. Ora può accadere di tutto”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Massimo Oddo, ex calciatore di Milan e Lazio e già allenatore di Pescara e Udinese. L’ex Campione del Mondo del 2006 ha parlato del nuovo format delle coppe europee (QUI i dettagli) anticipato ieri, voluto dall’Uefa

NUOVO FORMAT – Di coppe se ne intende parecchio Massimo Oddo. Campione del Mondo nel 2006, campione d’Europa nel 2007 e una carriera piena di successi di squadra e personali. “La Gazzetta dello Sport” gli ha chiesto un parere sulle anticipazioni di ieri, che tracciavano il nuovo format voluto dall’Uefa per le coppe europee. Può davvero succedere di tutto? «Sì, questo è vero perché qualunque episodio – da una deviazione a un infortunio – può cambiare la partita. E c’è poco tempo per recuperare. Però il Barcellona avrà sempre la rosa più lunga dell’Atalanta, ad esempio. Sarà complicata per tutti la gestione di tre impegni ravvicinati a fine stagione e dopo i mesi di sospensione per il virus».

VARIABILI – Massimo Oddo sottolinea il peso delle fatiche accumulate durante i mesi del lockdown, che potrebbe farsi sentire anche ad agosto, per chi sarà impegnato in competizioni Uefa: «Probabilmente sì, ma la realtà è che la Champions League a marzo stava proponendo un certo sviluppo che ad agosto sarà verosimilmente stravolto. Come accadrà in campionato. Tre mesi fa la Lazio sembrava avvantaggiata perché poteva concentrarsi su una partita alla settimana mentre la Juventus avrebbe dovuto affrontare più incontri e più viaggi per gli impegni in Champions e in Coppa Italia. Adesso è cambiato tutto. L’altra sera contro il Milan a un certo punto Maurizio Sarri ha fatto tre cambi in contemporanea e quei tre giocatori che ha inserito hanno un valore superiore ai 100 milioni. E’ normale che chi ha una rosa più lunga e più forte adesso abbia un vantaggi».

ENTUSIASMO – Le final eight, proposte dall’Uefa per accorciare i tempi, è un’esperienza che potrebbe intrigare i calciatori e che Massimo Oddo avrebbe voluto vivere: «Sarebbe stato molto bello. Quando giochi in Champions c’è sempre un’atmosfera particolare. Se poi le otto squadre sono raccolte nella stessa città immagino che l’ambiente sia elettrizzante e le emozioni vengano moltiplicate».

Fonte: La Gazzetta dello Sport