Oddo: «Inter, vittoria importante per le trasferte in Serie A»

Massimo Oddo ha analizzato la vittoria dell’Inter per 0-1 sul Salisburgo in Champions League nel post partita in diretta su Prime Video.

RIFIATARE- L’ex azzurro Oddo ha commentato così la vittoria dell’Inter contro il Salisburgo e il passaggio del turno in Champions League con due turni d’anticipo: «Vittoria fondamentale per l’Inter, soprattutto per rifiatare in vista delle trasferte in arrivo in campionato e sfide importanti che verranno. In ottica turnover sarà importante questa vittoria per la trasferta di Benfica, che arriva tra Juventus e Napoli in campionato».