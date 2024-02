Oddo: «Inter squadra moderna. I segreti di Inzaghi sono due»

Oddo torna a parlare di Inter-Atletico Madrid, sottolineando gli aspetti chiave della crescita della squadra nerazzurra grazie al grande lavoro di mister Simone Inzaghi. L’ex calciatore ne ha parlato dagli studi di Prime Video.

I SEGRETI – Massimo Oddo esprime un suo pensiero sul gioco espresso dall’Inter in questa stagione: «Inter e Manchester City (contro Atletico Madrid e Lipsia, ndr) sono state le squadre che hanno mantenuto livelli alti, confermando quanto visto nella finale della scorsa stagione. L’Inter è una squadra forte, una squadra moderna. Vedo un po’ di Gasperini e un po’ di Guardiola, perché vedo i difensori che danno palla e vanno via. Ci sono tanti duelli individuali in alcune zone del campo. La squadra gioca bene a calcio non per gli schemi, ma per la capacità di interpretare i momenti della partita e saper trovare i propri spazi. Il vero segreto sono Barella e Mkhitaryan che muovono tutto l’asse della squadra. Mi auguro che l’Inter possa ripetere la partita fatta di ieri, in questo caso non avrà problemi al ritorno. Sarà dura».