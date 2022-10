Oddo: «Inter, piedi per terra con la qualificazione! Una sola nota negativa»

L’Inter ha conquistato un punto d’oro al Camp Nou ma può recriminare per la mancata vittoria viste le tante occasioni avute, l’ultima con Asllani al 94′. Oddo, ospite di Highlights Show, invita i nerazzurri a non dare per scontata la qualificazione. Di seguito le sue dichiarazioni

SAGGEZZA – L’Inter si avvicina alla qualificazione agli ottavi dopo il 3-3 sul campo del Barcellona. Secondo Massimo Oddo bisogna comunque andarci con i piedi di piombo: «La qualificazione è vicinissima però bisogna sempre comunque stare con i piedi per terra perché poi è una questione di mentalità. Incontri il Barcellona e la affronti in un certo modo, poi incontri una squadra che non è il Barcellona e puoi sottovalutarla, avere la puzzetta sotto il naso e se la partita si mette in salita diventa difficile. Credo non ci siano dubbi su questa qualificazione ma sempre con saggezza».

INCOSCIENZA – Oddo si mette nei panni dei giocatori dell’Inter che al 94′ hanno sfiorato il 3-4: «Credo che sia stata l’unica nota negativa della partita. Mi metto nei panni di ragazzi: sei andato sul 2-3 e non pensi ad attaccare, pensi a difendere il risultato. Il problema è che hai avuto l’occasione finale ed è un errore clamoroso, quindi grande incoscienza che per stasera farà male. Onana scelta definitiva? Questa decisione spetta a Inzaghi, solo lui può saperlo. I risultati prestigiosi danno sempre fiducia, è chiaro che in un momento di difficoltà dell’Inter ottenere una vittoria importante e ulteriormente un pareggio che ti permette la quasi certa qualificazione ti cambia la stagione».