Oddo: «Inter, in Champions League si può perdere! Un dettaglio»

L’Inter è stata eliminata dall’Atletico Madrid che dunque conquista il pass per i quarti di Champions League. Massimo Oddo non fa un dramma e sottolinea quanto in Europa contino i dettagli: di seguito il suo pensiero a Prime Video

NESSUN DRAMMA – L’Inter non ha staccato il pass per i quarti di Champions League nonostante il vantaggio dell’andata. Massimo Oddo non fa drammi: «L’eliminazione dalla Champions League non cambia di una virgola il percorso che sta facendo l’Inter. In Champions si può perdere e i dettagli fanno la differenza. Per esempio, Correa e Depay sono giocatori imprevedibili, che vanno in contrapposizione con le caratteristiche di de Vrij e Acerbi. L’Inter gioca un calcio bellissimo, tra i migliori in Europa, purtroppo con l’Atletico Madrid non ha raggiunto i suoi livelli standard, meriti grandi agli spagnoli e quindi ci sta. Si può perdere».