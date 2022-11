Oddo: «Inter, da evitare una! Ottavi no miracolo. Barcellona non superiore»

Massimo Oddo a Prime Video ha parlato della qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Per l’ex giocatore, nerazzurri non inferiori al Barcellona

SQUADRA FORTE − Massimo Oddo fa una considerazione sul sorteggio di Champions League: «Real Madrid al livello del Manchester City, squadra che si esalta in Champions League. Il Benfica mi ha impressionato tanto quanto il Napoli. Quindi per l’Inter lo eviterei. L’Inter ha indubbiamente una squadra forte, miracolo non è il passaggio agli ottavi di finale. Io la metto sul piano del Barcellona, non è inferiore agli azulgrana».