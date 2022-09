Oddo: «Dumfries errore grave, Sané scappa! Onana decisione importante»

L’errore di Dumfries in occasione del primo gol del Bayern Monaco non è piaciuto a Oddo, nelle vesti di opinionista su Prime Video. L’ex giocatore ha poi espresso la sua opinione sull’inserimento di Onana nell’Inter.

GOL SUBITO – Massimo Oddo si sofferma a parlare in particolare del primo gol subito dall’Inter: «L’errore è generale della difesa, però quello più grave lo fa Denzel Dumfries perché guarda in avanti e non copre lo spazio. Parte in ritardo su Leroy Sané che scappa».

SENZA HANDANOVIC – Oddo esprime anche la sua opinione riguardo la scelta di Simone Inzaghi di cambiare portiere: «André Onana ora titolare? Deve essere una decisione importante. Non so cosa è successo, anche perché parliamo del portiere storico dell’Inter e anche capitano (parlando di Samir Handanovic, ndr)».