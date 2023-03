Ochoa: «Qui a Salerno non tifano né Juventus né Inter, solo Salernitana!»

Guillermo Ochoa ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha parlato del suo approdo in Serie A alla Salernitana.

PASSIONE – Gulliermo “Memo” Ochoa si è raccontato a Marca. Il portiere messicano è rimasto colpito dalla passione dei tifosi italiani: «Mi sono sempre piaciute le sfide. Il cambiamento è stato brutale. Salerno è una piccola città e volevo tornare in Europa. C’è molta follia calcistica qui. Si vantano molto della loro “Curva Sud” e della loro passione unica per il club. Qui non tifano Juve, Inter o un’altra big, solo Salernitana. Siamo vicini a Napoli e c’è tanta passione, si vede per strada, in mensa, ovunque. È una passione molto latinoamericana»