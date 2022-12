Ochoa: «Lautaro Martinez, Leao? Rispetto e no timori. Toldo e Pagliuca…»

Ochoa è un nuovo giocatore della Salernitana. Il club campano lo ha presentato proprio oggi. Le sue parole sugli attaccanti della Serie A, come Lautaro Martinez e Leao, nonché sui portieri che seguiva da bambino. Tra questi anche Toldo e Pagliuca dell’Inter

RISPETTO − Ochoa, nuovo portiere della Salernitana, si è presentato in conferenza stampa: «Rispettiamo tutti gli attaccanti del campionato italiano, ma non temiamo nessuno. Certo, affronteremo Leao e Giroud, che conosco bene, poi Milik, Lautaro Martinez, anche Lozano. Ce ne sono tanti talentuosi e pericolosi, però è un campionato che ha tante squadre di prestigio e per me è un motivo di orgoglio partecipare. Il più grande portiere italiano che ricordo è Buffon. Poi ho visto giocare tanti anni il Direttore Morgan De Sanctis, Toldo, Pagliuca e anche il preparatore dei portieri Rampulla».