Ocampos: «Inter squadra forte, ma non abbiamo paura!»

Uno dei giocatori più rappresentativi di questo Monterrey, ossia Lucas Ocampos, non mostra affatto paura per il match contro l’Inter. Il suo intervento dopo l’allenamento negli Stati Uniti per i media sul posto.

RISPETTO – L’Inter sta vivendo un momento di rivoluzione e si trova in una situazione difficile. Sta cambiando radicalmente e questo soprattutto a partire dalla panchina. Non ci sarà Simone Inzaghi ad allenare i nerazzurri al Mondiale per Club, bensì il nuovo arrivato Cristian Chivu. Ciò che di positivo c’era prima della finale di Monaco di Baviera ora è un lontano ricordo. Stanotte inizia il torneo negli Stati Uniti e la prima avversaria sarà il Monterrey di Sergio Ramos, Sergio Canales o Lucas Ocampos. Proprio l’ex Genoa e Milan, ossia Ocampos, ha mostrato grande coraggio con il suo intervento durante gli allenamenti di preparazione al match: «Sappiamo che competiamo contro la finalista di Champions League, una grandissima squadra. Questo tipo di partite si giocano con determinazione, gioia e intensità. Dobbiamo sfruttare questo torneo per giocare contro squadre forti come l’Inter. Rispettiamo molto ciò che rappresentano e lo meritano, ma noi dobbiamo lottare per il Monterrey. Arriviamo affamati e non abbiamo paura di nessuno. Andremo a competere e ce la giocheremo con tutti».