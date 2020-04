Obiora: “Dall’Inter grandi ricordi, Benitez il migliore. Un momento speciale”

Obiora ha giocato nell’Inter nella stagione 2010-2011, collezionando due presenze in Serie A e tre in Champions League. Il centrocampista nigeriano, ora al Boavista, ha rilasciato un’intervista a World Football Index ricordando il suo periodo in nerazzurro ed elogiando Benitez, suo tecnico in quei mesi.

L’EX – Nwankwo Obiora ripercorre la sua carriera: «Guardando alla mia esperienza con l’Inter è stato uno splendido periodo. Ero un calciatore giovane che arrivava dall’Africa, ho giocato e sono stato coinvolto in un grande club come l’Inter. Mi sono goduto ogni singolo minuto lì, ho tantissimi ricordi speciali di quell’esperienza. Il più speciale però non può che essere il mio esordio in Champions League contro il Tottenham a Londra, a White Hart Lane, che è certamente l’highlight della mia carriera sin qui».

AL TOP – Obiora indica i migliori giocatori con cui ha giocato: «Questa è una domanda semplice, visto che sono quelli con cui ero all’Inter. C’erano grandi calciatori come Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Diego Milito e Julio César. È stato fantastico ma anche pauroso allo stesso tempo, per un giovane che arrivava in uno spogliatoio del genere. Sono stati i migliori con cui ho giocato, ricordo con affetto le memorie del periodo trascorso con loro».

IN PANCHINA – Per Obiora stessa domanda ma sugli allenatori: «Ne ho avuto di ottimi negli anni. Tuttavia, quello che mi è rimasto nel cuore è Rafa Benitez. Mi ha preso nella Primavera dell’Inter e mi ha portato in prima squadra, insegnandomi tantissime cose. Mi ha dato un sacco di ottimi consigli e in poco tempo, le cose che mi ha insegnato sono sempre nella mia testa e le ho portate con me durante la carriera. Di tutti i grandi allenatori che ho trovato, lui certamente ha avuto un ruolo chiave nel mio sviluppo».

Fonte: WorldFootballIndex.com – James Rowe