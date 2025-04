Oaktree vince con l’Inter: introiti da record e obiettivo vicino! – TS

La proprietà americana dell’Inter, vale a dire Oaktree, guadagna e lo fa a dismisura dopo l’ingresso definitivo nel club nerazzurro. Tuttosport espone i dati solo di questa stagione.

INTROITI DA TOP – 113.5 milioni di euro, nessuno come l’Inter in Italia! Il club nerazzurro ha superato il record di introiti solo dalle vittorie e dai risultati di UEFA Champions League. Prima apparteneva alla Juventus del 2017, eliminata in finale dal Real Madrid, che era arrivata a 110.5. Adesso la società di Viale della Liberazione si gode i 15 milioni delle semifinali e guarda già ai prossimi introiti: in caso di finale sarebbero ulteriori 18.5, con la vittoria della competizione altri 6.5. Oaktree si gode la festa!

PROPRIETÀ – Il 22 maggio sarà un anno dal definitivo insediamento di Oaktree come proprietà dell’Inter. Gli americani per ora hanno solo guadagnato e non solo dai risultati ottenuti da Simone Inzaghi. Inter-Bayern Monaco ha portato dal botteghino più di 10 milioni di euro, ossia il secondo incasso più alto della storia nerazzurra. La semifinale di ritorno contro il Barcellona potrebbe arrivare a 12 milioni, eguagliando il record assoluto fatto registrare con il Milan due anni fa. Dopo anni l’obiettivo parità di bilancio è vicinissimo, nella prossima stagione c’è la concreta possibilità di andare anche in positivo. Oaktree può solo che ritenersi soddisfatta dell’investimento fatto.

fonte: Tuttosport – Simone Togna