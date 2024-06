Oaktree spinge l’Inter sugli sponsor: c’è un ingresso di peso − CdS

Oaktree spinge l’Inter verso nuove e importante intese commerciali. Uno sponsor pesantissimo è pronto a irrompere nel pianeta nerazzurro.

INTESA – Oaktree è ormai diventata da settimana a tutti gli effetti il nuovo proprietario dell’Inter. Il fondo americano ha rilevato la squadra dalla famiglia Zhang, che non è riuscita a saldare il prestito nei limiti previsti dalla scadenza al 20 maggio. Con la nomina del CdA, la nuova proprietà è diventata pienamente operativa. A tal proposito, per far accrescere ulteriormente il brand nerazzurro, il fondo sta cercando nuove e importanti intese commerciali. Presto farà irruzione nel pianeta Inter Qatar Airways. Sicuramente un nome niente male, che darà ulteriore prestigio alla Beneamata.

Inter e Qatar Airways: tutte le cifre in ballo con Oaktree

SPONSORIZZAZIONI – La chiusura imminente dell’accordo con Qatar Airways garantirà all’Inter una sponsorizzazione di tutto il materiale tecnico di allenamento per cinque milioni all’anno. Non solo lo sponsor medio-orientale, ma Oaktree ha già chiuso durante queste settimane altre intese commerciali: come quella con Betsson e con Bper. Insomma, il fondo americano lavora per rendere il club appetibile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello commerciale. Il concetto di continuità e crescita due capisaldi su cui poggiarsi.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.