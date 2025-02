Oaktree immette liquidità nell’Inter! Nuovo intervento importante

Il fondo americano Oaktree conferma ulteriormente la sua presenza nel mondo Inter qualora ce ne fosse ancora bisogno dopo l’assemblea dei soci. Dalla semestrale di Inter Media and Communication emerge l’immissione di nuova liquidità.

INVESTIMENTI – Oaktree non fa un passo indietro rispetto all’Inter e dà un segnale importante in termini economici. Il fondo americano, secondo quanto raccolto dalla semestrale di Inter Media and Communication, ha versato nuovo denaro nelle casse nerazzurre. Oltre alla ricapitalizzazione di 47 milioni nel primo trimestre 2024-2025 Oaktree pare abbia versato altri 5 milioni di euro a dicembre scorso. Lo ha fatto tramite la propria holding del Lussemburgo di nome Grand Tower.

Oaktree e la mossa per l’Inter: altra iniezione di liquidità!

DETTAGLI – Sul documento c’è la spiegazione: «Nel primo semestre del 2024/2025 Grand Tower ha effettuato una ricapitalizzazione di TeamCo per un totale di €52,0 milioni attraverso: la rinuncia agli ultimi €3,0 milioni di capitale residuo dei prestiti soci e la loro conversione in riserva di capitale. Un’iniezione di liquidità nella riserva di capitale per €49,0 milioni (di cui €44,0 milioni nel primo trimestre e €5,0 milioni a dicembre). Dopo la rinuncia ai €3 milioni, l’unico debito ancora presente nel bilancio di TeamCo riguarda gli interessi maturati (non ancora rinunciati) per un importo di €31,4 milioni».