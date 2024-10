Oaktree, cambiamenti in società! A breve tre addii all’Inter – TS

Il fondo americano Oaktree sta cominciando ad imporre i suoi dettami all’Inter. Sono previsti tre addii all’interno della società, precisamente tra area corporate e della comunicazione. I dettagli da Tuttosport.

ARRIVO – Oaktree si è presentato come fondo proprietario in estate e ha avallato diverse operazioni della dirigenza sul mercato. Ha messo a disposizione i fondi per i rinnovi di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ma non solo. Josep Martinez è un acquisto avvenuto sotto gli occhi del fondo americano. anche Tomas Palacios preso nonostante la preferenza di Inzaghi per difensori di esperienza come Ricardo Rodriguez o Mario Hermoso. Oaktree si è fatta sentire sul mercato e ha influenzato le scelte della società.

Oaktree e i movimenti dentro l’Inter

CAMBIAMENTI – Oggi Oaktree non si vuole fermare però solamente al campo. L’investimento sull’Inter è stato fatto nell’ottica futura di venderla e guadagnarci, per questo motivo va aumentato il valore dell’asset. Il fondo cambierà totalmente i settori ritenuti strategici: l’area corporate che si occupa del nuovo stadio e l’area della comunicazione. Tre sono quasi certi di dare il proprio addio al club, vale a dire Alessandro Antonello, Luca Danovaro, Chief Marketing Officer, e Matteo Pedinotti, uomo di fiducia di Steven Zhang.

TRANSIZIONE – I primi sintomi del cambiamento sono arrivati dalla presenza di Katherine Ralph agli incontri di Alessandro Antonello con Giuseppe Sala ed il Milan per il nuovo stadio. Pochi giorni fa nel meeting con Andrea Abodi e Alessandro Giuli, ministri dello Sport e della Cultura, l’Inter è stata rappresentata da due membri di Oaktree: oltre alla Ralph si è palesato anche Alejandro Cano.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino