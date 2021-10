Oaktree a Milano per seguire le vicende Inter, anche la questione stadio – TS

I manager di Oaktree sono a lavoro in questi giorni a Milano per seguire le vicende dell’Inter, anche quelle legate al nuovo impianto. Secondo TuttoSport, inoltre, ieri sono stati anche in visita ad Appiano Gentile.

A MILANO – Manager di Oaktree in questi giorni sono a Milano per vivere da vicino le vicende legate all’Inter, nel dettaglio le vicende finanziarie in questo momento economicamente delicato. Domenica sera hanno seguito il derby d’Italia contro la Juventus in tribuna a San Siro, e sono stati anche in visita da Appiano Gentile per seguire la squadra. Resteranno ancora a Milano fino alla prima settimana di novembre. Oaktree, inoltre, segue da vicino anche le vicende legate al nuovo stadio: per Suning è determinante avere nella pancia dell’Inter il progetto esecutivo di un nuovo stadio perché questo aumenterebbe il valore dell’Inter nell’ottica di una possibile cessione.

Fonte: TutoSport – Stefano Scacchi