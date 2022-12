Nuovo Stadio, il voto del Comune: nuove condizioni a Inter e Milan! − CdS

Inter e Milan sempre alle prese col tema nuovo stadio. Ieri si è riunita la giunta comunale per parlare delle modifiche legate al nuovo impianto. Ora la palla passa ai due club

LA STORIA CONTINUA − Inter in campo a Reggio Calabria, e Giunta Comunale a dibattito sul nuovo stadio. Con 27 voti favorevoli la maggioranza di centrosinistra ha deciso di modificare ulteriormente alcuni criteri del nuovo impianto. Inter e Milan, infatti, dovranno impegnarsi a rendere in primis più ‘popolare‘ l’accesso allo stadio, il quale dovrà comunque garantire una settantina di posti. Non solo, bisogna inoltre aumentare la superficie del verde fino ad arrivare ad almeno il 50% dell’area prevista per il progetto e allo stesso tempo stanziare circa 40 milioni di euro per rimodernare i quartieri limitrofi all’impianto e non soltanto l’area oggetto di trasformazione. Inter e Milan dovranno adesso decidere: accettare di costruire oppure cercarsi una nuova location. Il 18 gennaio attesa il via libera definitivo. Al contempo, in vista dei giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 serviranno altri 10 milioni di euro per l’ammodernamento di San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno