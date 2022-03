Nuovo stadio San Siro, incastro difficile anche dopo l’intervento di Sala – TS

Giuseppe Sala è tornato a parlare del tema nuovo stadio e il possibile trasloco di Inter e Milan (vedi dichiarazioni), ma secondo quanto riportato da TuttoSport, resta comunque difficile incastrare le esigenze dei due club con la politica.

NUOVO STADIO – Resta la sensazione di difficoltà di incastrare le esigenze politiche con quelle di Inter e Milan anche dopo l’intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La prima difficoltà, in particolare, riguarda la preparazione del nuovo progetto dei due club, necessario dopo la diminuzione degli indici volumetrici commerciali, che ha costretto a rivedere il disegno iniziale, basato su più negozio, hotel e uffici. L’aggiornamento serve per affrontare il dibattito pubblico, ma Inter e Milan non vogliono spendere i soldi necessari invano, visto che il progetto esecutivo comporta inevitabilmente costi elevati.

Fonte: TuttoSport

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.