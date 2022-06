Nuovo stadio, Milan prosegue iter da solo? L’Inter ha idee chiare – TS

Il cambio di proprietà del Milan potrebbe aver cambiato le strategie del club rossonero rispetto alla vicenda stadio. Secondo Tuttosport, i rossoneri sono pronti a proseguire l’iter da soli a Sesto San Giovanni. L’Inter, dal canto suo, ha le idee chiare

CAMBIO? – Il nuovo Milan di RedBird sembra aver cambiato strategia rispetto alla questione nuovo stadio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la nuova proprietà rossonera sembra essere intenzionata a procedere da sola a Sesto San Giovanni, qualora non dovesse essere raggiunto un accordo con il Comune di Milano per la costruzione del nuovo impianto in zona San Siro. In questo scenario l’Inter ha le idee piuttosto chiare: al momento, scrive il quotidiano, non ha ricevuto comunicazioni di sorta dal club rossonero e, quindi, prosegue la linea del progetto portato avanti con “i cugini”, sia in zona San Siro, che altrove, se non dovesse arrivare il via libera.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi