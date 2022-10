Nuovo stadio Inter e Milan, spunta una copertura speciale – TS

Inter e Milan proseguono il loro iter per il nuovo stadio, che vorrebbero realizzare demolendo il Meazza. Tuttosport pubblica una novità, riguardante una copertura speciale.

NUOVO PROGETTO – Inter e Milan pensano a una copertura “a ruota di bicicletta” per il nuovo stadio. Questo il particolare raccontato da Tuttosport oggi in edicola, legato al progetto per l’impianto che dovrebbe rimpiazzare il Meazza. La relazione degli architetti di Populous, mostrata ieri nel terzo incontro del dibattito pubblico al Politecnico di Milano, ha evidenziato questa novità. Si tratta di una copertura ellittica a raggiera, dal quale arriva il nome “a ruota di bicicletta”, che permetterebbe ottima insonorizzazione e rispettare la richiesta di scendere come volumi. Il progetto della Cattedrale, uno di quelli originali per il nuovo stadio, non è più l’unica idea portata avanti da Inter e Milan. La copertura mostrata è già presente in altri stadi, come a Cracovia, Kuala Lumpur e Stoccarda, e prevede solo tre giorni per essere montata.

Fonte: Tuttosport – st.sc.