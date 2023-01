Nuovo stadio Inter e Milan, possibile aumento capienza! Nuovo vertice – TS

La questione nuovo stadio di Inter e Milan è al centro della puntata di stamattina del videoeditoriale di Inter-News.it Good Morning Interfans (vedi articolo). Su Tuttosport si approfondisce il tema segnalando un possibile cambio di capienza.

LE NOVITÀ – Inter e Milan procedono nel loro tortuoso percorso per un nuovo stadio. Le due società pensavano a un impianto da non oltre 65.000 spettatori, per non avere il terzo anello. Secondo Tuttosport, però, si potrebbe arrivare almeno a quota 70.000, complice la volontà del sindaco Giuseppe Sala e delle forze politiche a lui vicine. Nel caso si andrebbero a rivedere gli spazi delle sedute o i corridoi sulle gradinate. Entro fine febbraio Inter e Milan vogliono iniziare la preparazione del progetto esecutivo, perciò i tempi stringono. Nuovo vertice: appuntamento venerdì 20 per la delibera della giunta di Palazzo Marino, a seguito delle richieste di modifica al progetto emerse nel dibattito pubblico. Lì i due club dovranno aderire alle novità. Sul discorso San Siro prosegue la questione dell’eventuale vincolo architettonico, volontà del sottosegretario Vittorio Sgarbi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi