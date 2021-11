Nuovo stadio, c’è il pubblico interesse: progetto di Populous favorito – CdS

Nuovo stadio San Siro, nella giornata di ieri la Giunta non ha atteso la seduta di venerdì e ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per la costruzione del nuovo impianto (vedi articolo). Come sottolineato dal Corriere dello Sport, inoltre, scelta definitivamente anche il progetto Populous, nettamente favorito a Manica.

PUBBLICO INTERESSE – Ieri la Giunta del Comune di Milano ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per la costruzione del nuovo San Siro. A questo punto è imminente anche la scelta definitiva del progetto per il nuovo impianto: la “Cattedrale” degli americani di Populous è nettamente favorito rispetto agli “Anelli” di Manica. Palazzo Marino ha comunque voluto indicare le tre condizioni: Adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di governo del territorio. Riconfigurazione a distretto sportivo dell’area dove attualmente insiste il “Meazza” con ampia valorizzazione e incremento del verde. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario nella successiva fase progettuale

