Nuovo San Siro, oggi nuovo incontro tra societÃ  e Comune di Milano – GdS

Nuovo San Siro, oggi nuovo incontro tra società e Comune di Milano – GdS

Passi in avanti per quanto riguarda il progetto di quello che sarà il nuovo San Siro, considerando ormai l’intesa raggiunta tra Inter, Milan e il Comune di Milano per quanto riguarda il mantenimento dell’attuale Giuseppe Meazza. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

NUOVO INCONTRO – Nuovi sviluppi sul fronte “nuovo” San Siro, oggi è in programma un nuovo incontro fra rappresentanti di Inter e Milan e quelli del Comune: “si tratterà di un appuntamento tecnico, a cui non parteciperà il sindaco Sala né il presidente rossonero Scaroni e l’a.d nerazzurro Antonello. Le parti discuteranno delle volumetrie extra-stadio (i grattacieli e gli spazi commerciali) e del valore di San Siro. Nell’ultimo incontro il club si erano detti pronti a parlare oggi, dopo che sembra essere stato superato lo scoglio del mantenimento di parte del vecchio Meazza”.