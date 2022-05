Nuovo San Siro, il Milan (e la nuova proprietà) con le idee chiare – SM

L’Inter ieri ha vinto 4-2 contro l’Empoli in rimonta di fronte a un San Siro tutto esaurito. Sul tema nuovo stadio ancora si combatte tra nerazzurri e Milan con i rossoneri che, in caso di nuova cessione, starebbero pensando di far da sé.

IDEA – L’Inter ha piegato 4-2 in rimonta un tosto Empoli e si è presa la vetta della classifica mettendo pressione al Milan, in campo domani sera. Nerazzurri e rossoneri però sono legati anche da aspetti extra campo, ovvero il tema nuovo stadio. Stando a quanto scrive SportMediaset però, le idee del Milan sono belle chiare: uno stadio di proprietà senza l’Inter. Questo perché, in corso, ci sono più trattative di cessione. Il fondo americano Elliott infatti sembrava vicino alla chiusura con Investcorp ma nelle ultime ore la pista di è raffreddata con l’inserimento RedBird. Il nocciolo è proprio lo stadio. Investcorp e RedBird vogliono lo stadio senza l’Inter anche perché Elliott, con molta probabilità rimarrà come azionista di minoranza e dunque riceverebbe una parte degli introiti dai ricavi dello stadio nuovo. Insomma, un tema caldo con il Milan però proiettato ad “abbandonare” l’Inter.

Fonte: SportMediaset