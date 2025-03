Nuovo San Siro, attesa la risposta del Comune al progetto di Inter e Milan

Nella giornata di ieri Inter e Milan e hanno presentato il DOCFAP, il documento di fattibilità progettuale per la realizzazione del nuovo stadio San Siro. Adesso, il Comune di Milano avrà trenta giorni per visionare il documento e dare una risposta sulla fattibilità del progetto dei due club.

LA SITUAZIONE – Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale congiunto di Inter e Milan, sulla proposta inviata al Comune di Milano per l’acquisizione dello Stadio San Siro e delle zone limitrofe. I due club, come richiesto dal sindaco meneghino Beppe Sala, hanno depositato presso gli uffici cittadini il cosiddetto DOCFAP, ovvero il proprio progetto per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia per andare a sostituire il Giuseppe Meazza.

LE CIFRE DEL PROGETTO – Il documento del progetto presentato da Inter e Milan, è di circa 300 pagine. L’idea dei due club è di far sorgere il nuovo stadio nella attuale zona parcheggi. L’obiettivo è poi quello di riqualificare l’intera area di San Siro, realizzando nella zona le sedi e i musei delle squadre, un albergo, dei negozi e parchi. Secondo quanto raccolto da Adnkronos, l’Agenzia delle Entrate ha stimato il valore dell’area per 197 milioni di euro. La testata riporta come tale cifra è destinata ad abbassarsi. Questo “sconto”, sarebbe permesso dall’entrata in vigore della Legge Stadi. Tale legge permetterebbe ai club di dedurre alcuni costi. Nel frattempo di altre notizie in tal senso, Inter e Milan aspettano nelle prossime settimane l’avviso pubblico sull’offerta di acquisto da parte del Comune.