Nuovo San Siro, Antonello e Scaroni incontrano il comune di Milano – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, oggi l’Amministratore Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, e il presidente del Milan Paolo Scaroni, incontreranno per la prima volta nel 2020 il Comune di Milano.

NUOVO INCONTRO – Oggi Inter e Milan rappresentate rispettivamente da Alessandro Antonello e Paolo Scaroni incontreranno, per la prima volta nel 2020, il Comune di Milano a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dalla rosea, per la prima volta il Comune ha aperto alla possibilità di tenere in piedi solo una porzione dell’attuale Meazza, con Inter e Milan a lavoro per “modificare l’ingombro dello stadio di oggi”, dopo aver bocciato l’idea del doppio stadio.