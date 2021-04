Nuovo inno Inter, Povia precisa: «Non una gara. Pubblico dopo scudetto»

Si parla tanto di un nuovo inno dell’Inter. Il cantautore Povia, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, spiega come la sua canzone non sia “ufficiale della società”, ma semplicemente sua.

IL CHIARIMENTO – Il cantautore Giuseppe Povia, tifoso nerazzurro, ha scritto un inno dedicato all’Inter. Si chiamerà “Vero nerazzurro” e uscirà solo quando la vittoria della Serie A sarà aritmetica. In un lungo video ci tiene a fare delle precisazioni, soprattutto a seguito di alcune notizie di questi giorni: «Leggo che alcuni cantanti hanno inviato una loro canzone all’Inter, ma non è una gara e non è Sanremo. Non ho sicuramente fatto una canzone per la società Inter, soprattutto è gratis quindi se un giorno la volessero mettere allo stadio non disdegno. Sarà l’inno ufficiale della mia vita, non ne farò altri. Sicuramente è una canzone inno alla mia vita, dove l’Inter c’è sempre stata. È un inno alla Curva Nord, che ho frequentato per tanti anni. Sottolineo che non è un inno per la società o il presidente, ma per chi ha la passione per l’Inter sempre. È un inno che si potrà cantare anche nel 2050, perché la canzone sarà sempre attuale. A fra qualche giorno, se vinceremo lo scudetto».