Nuovo infortunio in casa Barcellona: ecco chi salterà l’Inter

A 3 giorni dal ritorno tra Inter e Barcellona, Hansi Flick perde un altro giocatore per infortunio. Si tratta del giovane trequartista Pablo Torre, fuori dalla lista dei convocati dei blaugrana per il match contro il Valladolid per un’infiammazione al ginocchio sinistro.

SITUAZIONE – Non solo l’Inter contro il Verona, anche il Barcellona è impegnato questa sera in campionato. La formazione blaugrana giocherà sul campo del Valladolid già matematicamente retrocesso. La squadra catalana deve difendere il primo posto della Liga, non disperdendo il vantaggio di 4 punti sul Real Madrid. Nonostante la lotta in vetta, in Spagna prevedono un turnover massiccio in vista per Hansi Flick. Come per Simone Inzaghi, anche le scelte di formazione del tecnico tedesco saranno calcolate in vista della semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì sera a San Siro.

Il Barcellona perde Torre: il punto sull’infermeria degli spagnoli in vista dell’Inter

INFORTUNI – A pochi giorni dal secondo atto della semifinale, il Barcellona perde Pablo Torre. Il trequartista spagnolo, avendo accusato un fastidio al ginocchio sinistro, non è stato inserito da Flick per i convocati per la gara contro il Valladolid. Difficilmente il calciatore potrà recuperare per la sfida contro l’Inter. Anche se non si tratta di un titolare, Torre aveva grosse chance di giocare dal primo minuto nella gara di stasera, permettendo di lasciar fuori uno tra Pedri e Dani Olmo. Probabilmente Flick sarà ora costretto a inserire almeno uno dei due centrocampisti dal primo minuto.

LA NOTIZIA – La grande novità della lista convocati del Barcellona riguarda il rientro di Ter Stegen. Contro l’Inter dovrebbe però toccare ancora a Szczesny difendere la porta degli spagnoli. Restano fuori gli altri infortunati in casa Barca: Baldé, Lewandowski e Koundé. Il primo è quello che sta meglio e dovrebbe riprendere il posto di terzino sinistro titolare contro l’Inter, mentre la presenza dell’attaccante polacco resta in dubbio. Probabilmente Flick riuscirà a recuperare il suo bomber per la panchina. Impossibile la presenza di Koundé, che salterà il ritorno di martedì.