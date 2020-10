Nuova opportunità per Spalletti? Lo cerca un club straniero – SM

Luciano Spalletti Inter

Luciano Spalletti sta vivendo la sua seconda stagione consecutiva da “disoccupato di lusso” in quanto il tecnico toscano, pur essendo senza squadra dall’esonero dall’Inter nel maggio 2019, risulta ancora sotto contratto fino al 2021. Spalletti non ha mai nascosto di voler tornare ad allenare e, stando a quanto riporta “Sport Mediaset”, per lui ci sarebbe una possibilità intrigante. L’Al-Nasr, club dell’Arabia Saudita, ha infatti esonerato il tecnico Rui Vitoria e l’ex allenatore dell’Inter sarebbe tra i papabili per la successione.