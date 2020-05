Nuova ipotesi, la Serie A riparte con l’Inter e i recuperi – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che la Serie A pensa di ripartire con i recuperi pendenti, quindi con Inter-Sampdoria.

PRIMA I RECUPERI – La Serie A pensa di ripartire sabato 13 e domenica 14 giugno rimettendosi in pari. Ovvero con le gare della sesta giornata di ritorno che non sono state giocate il 21 e 22 febbraio a causa dell’inizio della pandemia. Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Una simile ipotesi non era stata ancora presa in considerazione e sarà analizzata dal consiglio di Lega oggi pomeriggio.

PRECAUZIONE – Finora l’indirizzo era stato quello di giocare alla ripresa una giornata piena, con tutte le formazioni in campo, oppure iniziare con le semifinali di Coppa Italia, in chiaro su Rai 1. Adesso c’è una terza via. Perché? Alcuni dirigenti pensano che la priorità sia allineare tutte le formazioni quanto a incontri disputati. Anche perché in caso di interruzione definitiva si semplificherebbe il discorso classifica. Il rischio c’è, nel dubbio meglio essere tutti nelle stesse condizioni.

TEMPI STRETTI – A livello mediatico però non sarebbe il massimo. Disputare solo 4 match, peraltro divisi tra sabato 13 e domenica 14, non darebbe un segnale di ripresa del nostro calcio. Sarebbe una ripresina, ma in fondo in Lega Serie A il tema non è come si ripartirà, ma quando. Anche per evitare i playoff, che non piacciono a nessuno (o quasi). Ricominciare il weekend del 20-21 decreterebbe la mancata assegnazione della Coppa Italia.

CALENDARIO PIENO – Se si ripartirà coi recuperi i 10 incontri dell’ottava giornata di ritorno saranno disputati immediatamente dopo. Tra martedì 16 e giovedì 18, poi si giocherà senza soste ogni 72 ore. L’obiettivo resta quello di chiudere il 2 agosto anche se la Uefa lavora per dare alle leghe che avranno bisogno almeno un altro paio di date.