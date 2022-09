Nuova avventura per Poli, il centrocampista ex Inter scende in Serie B

Poli ha giocato nell’Inter una sola stagione, 2011-12, totalizzando 18 presenze senza nessuna rete. Il centrocampista, ormai svincolato, ha firmato per una squadra di Serie B.

RITORNO IN ITALIA − Andrea Poli è un nuovo giocatore del Modena. Nuova avventura per il centrocampista ex Inter (tra le altre). Dopo l’ultima sua avventura in Turchia tra le fila dell’Antalyaspor, l’ex nerazzurro ha deciso di ritornare in Italia da svincolato e firmare per la squadra emiliana. Il Modena è risalito quest’anno in cadetteria dopo alcuni di Serie C. Ottimo rinforzo per la squadra allenata da Attilio Tesser.