Novellino: “Serie A? Lotta a tre con Inter, Lazio e Juventus. La Roma…”

Inter, Lazio e Juventus si sfideranno fino al termine della stagione per conquistare lo scudetto, ormai da otto stagioni consecutive di proprietà dei bianconeri. Della lotta scudetto ne ha parlato il tecnico Walter Novellino sulle frequenze di “Radio Sportiva”.

LO SCUDETTO – L’Inter questa stagione proverà ad interrompere il dominio Juventus in Serie A. Tra le sorprese di questa stagione anche la Lazio, attualmente terza in classifica e che proverà a dare fastidio alle prime due della classe, ne è convinto Walter Novellino: «Lotta a tre per lo scudetto? Sicuramente. La Lazio sta facendo molto bene, c’è l’Inter e credo che la Roma possa fare ancora di più. Credo che la Juventus vincerà sicuramente il campionato, ma non nettamente come le scorse stagioni».