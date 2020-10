Novellino: “L’Inter punta ad essere protagonista. Vidal? Un trascinatore”

Walter Novellino, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter. In particolare, il tecnico, si è espresso sul possibile contributo in stagione di Arturo Vidal. Una battuta, infine, su Ivan Perisic e Radja Nainggolan

ESPERIENZA – Queste le parole di Walter Novellino: «Vidal è un giocatore che ha carattere, è cattivo calcisticamente parlando. È un trascinatore. Perisic e Nainggolan sono giocatori troppo importanti, l’Inter punta a vincere il campionato ed essere protagonista. Sono convinto che Conte li metterà in condizioni per far bene, sono calciatori che possono fare la differenza. Non dimentichiamo che ci sono 5 cambi, ed in questo campionato le sostituzioni diventano fondamentali».