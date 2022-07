Novellino: «Inter su Bremer? Juventus arriva sempre prima quando vuole!»

L’allenatore Walter Novellino sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato del mercato della Juventus e dell’inserimento per Gleison Bremer nella trattativa con l’Inter.

AFFARE SFUMATO – Walter Novellino ritiene che il mercato della Juventus sia il migliore in Serie A, e riguardo l’acquisto di Bremer aggiunge: «L’Inter è arrivata in ritardo su Bremer? La Juve, quando vuole, arriva sempre prima. Per me la squadra che si è rinforzata di più, soprattutto se prende anche Paredes».