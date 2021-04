Novellino: «L’Inter rischia? No. La Juventus non so cos’ha di particolare»

Novellino esclude ormai tutte le avversarie dell’Inter dalla lotta per il titolo. L’allenatore, intervenuto durante “Tutti Convocati” su “Radio24”, vede Juventus e Milan definitivamente staccate.

APERTA SOLO UNA CORSA – Secondo Walter Novellino, in questa Serie A, per vincere il campionato non ci sono più dubbi: «Rischi? Per l’Inter ormai no. L’Atalanta? Mi hanno insegnato che devi liberare l’uomo per andare in avanti. L’Atalanta è una squadra che gioca, la Juventus non so cosa abbia di particolare: quando salta l’uomo torna indietro. Il Milan ha giocatori stanchi, è consumato. La Sampdoria si è messa lì col 4-4-2, tranquillo e sereno, ripartiva con Fabio Quagliarella e le giocate semplici: ha messo in difficoltà il Milan, che in questo momento è stanco».