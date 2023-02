Novellino: «Inter pronta per il Porto! Lukaku-Dzeko? Ecco a chi do fiducia»

L’Inter, dopo aver battuto l’Udinese, si appresta a scendere nuovamente in campo per affrontare il Porto agli ottavi di finale di Champions League (vedi ultime). Secondo Walter Novellino, intervenuto sulle frequenze di Radio 24, la squadra di Inzaghi è pronta. Poi una considerazione su Lukaku

FIDUCIA – L’Inter secondo Walter Novellino è pronta per il Porto: «All’Inter vista contro l’Udinese do 6,5. Direi che è pronta per il Porto, lì non può mancare, in campionato qualche pausa ce l’ha e forse perde anche di qualità però ho visto qualcosa di positivo. Lukaku è quello che mi sorprende di più, cerca sempre l’appoggio, non è quello che ricordavamo dove tentava sempre lo strappo. Chi tra lui e Dzeko in Champions League? Do possibilità a Lukaku perché bisogna dargli fiducia, non può essere questo. Dzeko non sta giocando male ma Lukaku in Champions puo fare bene. A centrocampo sceglierei più Mkhitaryan che Brozovic».