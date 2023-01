Novellino: «Se l’Inter perde sarà addio Scudetto, farà più fase difensiva»

In vista di Inter-Napoli, sono diverse le voci che si stanno proponendo per dare una loro possibile interpretazione della gara. Tra questi anche il tecnico Novellino

GRANDE PARTITA − Walter Novellino, intervenuto su Radio CRC, ha detto la sua sulla sfida di San Siro: «Il Napoli ha tanta qualità e sono convinto che farà una grande partita stasera. Non concederà tanti vantaggi a nessuno. La squadra è forte e consapevole dei propri mezzi, ma attenzione alla condizione fisica. L’Inter è una squadra amalgamata. Questa partita ha la sua importanza per la condizione fisica e mentale nella ripresa del campionato. Se l’Inter perde può dire addio allo scudetto. Il Napoli può condizionare molto il gioco dell’Inter perché i quinti non si alzeranno mai. Secondo me la fase difensiva la può fare più l’Inter che il Napoli».