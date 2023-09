Novellino: «Inter-Milan può condizionare tutto! Due mi piacciono»

Inter-Milan è l’attesissimo derby in programma sabato alle 18 e valevole per la quarta giornata di Serie A. Novellino parla della due squadre, entrambe in testa alla classifica a punteggio pieno, lodando la qualità della rosa e del gioco. Tra i nerazzurri due lo colpiscono particolarmente: di seguito quanto rivelato a TMW Radio

SPETTACOLO A SAN SIRO – Inter-Milan secondo Walter Novellino sarà una partita spettacolare tra le principali candidate allo scudetto insieme a un’altra squadra: «Il derby sarà una partita bella e spettacolare, sono le due squadre candidate allo scudetto insieme alla Juventus. Milan e Inter sono le due squadre cresciute di più, sono concrete e l’Inter è diventata brava a velocizzare di più il gioco rispetto all’anno scorso. A centrocampo ha palleggiatori che verticalizzato subito e mi piace. Il Milan sembrava un’incognita e invece è una squadra che darà filo da torcere a tutti perché ha qualità. Leao? Credo che le difficoltà siano per le altre squadre, nell’uno contro uno il Milan è forte. Il derby è una partita a sé, particolare. È una partita che può condizionare un po’ tutto secondo il mio punto di vista».

DUE NOMI – Novellino fa poi due nomi in particolare tra i calciatori dell’Inter: «Chi mi ha colpito di più? Leao è quello che mi piace e poi Calhanoglu è migliorato tantissimo nella verticalizzazione, sono giocatori che fanno la differenza. La palla gira a una velocità molto forte, si parte da dietro lentamente, sia Inter che Milan giocano la palla partendo da dietro e quindi viaggia a una velocità diversa. A me piace tantissimo Bastoni che crea una superiorità numerica a sinistra enorme, con grande personalità. Mi piace come giocano entrambe».