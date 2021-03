Novellino: «Inter forte e competitiva, dubbio solo medico contro il Bologna»

Novellino – allenatore attualmente senza panchina -, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, si dice poco preoccupato per il prossimo impegno dell’Inter a Bologna subito dopo la sosta internazionale

NO PROBLEM – Per Walter Novellino lo stop per le nazionali prima di Bologna-Inter non condizionerà troppo la prestazione nerazzurra: «La rosa è buona. Ha qualità, corsa e giocatori forti. L’incognita è solo a livello medico, in base a come si presentano i giocatori dopo le nazionali. E la loro condizione fisica. Ma la rosa dell’Inter è competitiva, non credo possa avere particolari difficoltà. Forse qualcuna, ma con quei due davanti… L’Inter ha Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e lo stesso Lautaro Martinez, che sono giocatori importanti». Questo il commento di Novellino sul prossimo impegno nerazzurro in Serie A.