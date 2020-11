Novellino: “Inter di Conte troppo offensiva! Darmian molto bravo. Può…”

Walter Novellino

Novellino – allenatore attualmente senza panchina -, ospite di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, viene interpellato sull’Inter di Conte. Ma i complimenti sono tutti per Darmian, finora sorpresa positiva del mercato nerazzurro

POCO EQUILIBRIO – Anche Walter Novellino analizza negativamente l’impostazione tattica della formazione nerazzurra: «L’Inter di Antonio Conte in questo momento concede molto in fase difensiva e propone molti giocatori in avanti. Offensiva». Novellino spende parole positive per Matteo Darmian (vedi dichiarazioni), grande ex in Inter-Torino di domenica: «È un giocatore che ha esperienza. Ha giocato a grandi livelli e tatticamente è molto bravo. Conte lo conosce bene. E Darmian sta facendo bene all’Inter. Dal mio punto di vista può puntare al ritorno nella Nazionale Italiana».